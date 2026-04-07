川普最後通牒倒數計時 台指期夜盤上沖下洗

台指期夜盤7日開盤時，受美股電子盤反彈帶動，以33,231點、上漲54點開出，在平盤附近震盪遊走後，一度上衝至33,596點、上漲419點，但受美國總統川普的最後談判期限不到12小時，加上中東戰火頻傳、國際油價反彈、美股電子盤由紅翻黑拖累，晚間8點過後，台指期夜盤也翻黑來到33,093點、下跌84點，而截至晚間約9點，指數約在33,253點，上漲76點附近遊走，高低震盪逾500點。

7日美股電子盤焦點，川普將美伊談判的最後通牒期限延後至美東時間7日20點（台灣時間8日上午8點），要求伊朗在期限前重新開放荷莫茲海峽，並達成相關協議，警告伊朗若未採取行動，將摧毀其境內所有發電廠與橋樑，在最新發文中指出，「整個文明將消亡」；且在距最後期限不到12小時的時間，儘管伊朗90%原油出口重鎮的哈克島再次遭到襲擊，並傳出多次爆炸聲，但仍未見伊朗有妥協跡象中，布蘭特、WTI等具指標性的油價反彈、並站上110美元關卡，美股電子盤下跌，也左右台指期夜盤上半場走勢。其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，來到1,855元、下跌5元附近遊走，電子期上漲0.43%、半導體期上漲0.30%，中型100期貨指數上漲0.11%。

台股7日盤面各類股幾全面上漲，指數終場上漲657點，收33,229點，其中外資現貨買超100.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,505口至31,350口；投信買超24.5億元，自營商買超70.3億元，三大法人合計買超195.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，7日台股開高走高，站回所有均線，但因成交量萎縮，創今年以來新低，加上10日線、月線仍下彎，短線將在月線附近震盪，等待美伊停火談判明朗，若成交量回到月均量，且10日線、月線重新上彎，提供下檔支撐才會轉多。