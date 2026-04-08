宏碁帶勁 權證選逾三個月

中東戰事未歇，台股近期在月線、季線間震盪換手，盤面題材股各自表態，宏碁（2353）挾股價位階偏低及受邀參加外資法說等題材，短線或有表現空間，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

產業趨勢來看，市場研究機構IDC統計，2025年全球PC出貨量達2.85億台，年增8.3%，其中，商用PC年增8.8%，消費型PC年增7.6%，主要受惠關稅因素帶動提前拉貨，及Win 10支援終止後的商用換機周期、搭載RTX 50系列GPU新機種上市。

2025年第4季PC出貨量攀升至7,670萬台，季增2%，年增10%，法人評估，主要因為通路提前建立庫存，以因應記憶體價格上漲，加上消費者提前購買，以避免價格上漲，扮演重要關鍵，有利宏碁財報表現。

TrendForce指出，受英特爾低階處理器漲價及供應缺口影響，及DRAM、SSD預計超過70%至80%的合約價漲幅，在先前積極出貨導致庫存快速消耗的背景下，關鍵零組件雙重漲勢將可能衝擊筆電品牌的產品配置及出貨節奏。

中長期隨PC品牌廠新品逐步放量，AI PC在整體PC市場滲透率持續提升，以內建NPU標準計算，預估2026年AI PC滲透率將超過五成，2028年攀升至近80％，法人對於宏碁展望仍然偏正向。

權證發行商建議，看好宏碁後市股價表現的投資人，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。