全民權證／崇越 瞄準逾200天

崇越（5434）為半導體材料代理商，受惠於先進製程、先進封裝需求，過去兩年成長性均高於產業平均，2026年半導體產業預期有14~17%成長，預期崇越將落在區間上緣，廠務工程業務有機會叩關晶圓代工業者，迎來潛在商機。

晶圓代工領域有望突破，2025年工程業績和2024年相當，但樂觀看待2026年業績雙位數成長。考量目前工程業務在手訂單已突破100億元；公共工程比例下降，有望使獲利改善；在VSMC施工狀況有望爭取晶圓代工業者後段廠區廢水處理業務，也將受惠記憶體客戶在台南、新加坡等海外廠區建設需求。

權證券商建議，看好崇越後市股價表現的投資人，可利用價外20%至價內10%、有效天期逾200天的商品介入。（永豐金證券提供）

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