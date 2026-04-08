全民權證／全新 挑價內外20%

砷化鎵大廠全新（2455）昨（7）日在買盤點火下，股價開高衝高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價284.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼，連動相關認購權證紛紛噴漲。

AI需求暢旺，引動高速傳輸商機大爆發。全新受惠光通訊需求火紅，產能嚴重供不應求，今年800G接收產品出貨將倍增，下一代1.6T產品也將出貨，發射端產品也會倍數增長，帶動全年營收邁入高成長軌道。

法人指出，全新受惠光通訊需求驅動，加上第2季季底將調漲產品售價，配合產能擴張，因此上調今年營收與獲利預估，目標價上看350元。權證發行商建議，看好全新後市表現的投資人，可挑選價內外20%內，距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

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