台積電、台達電 權證認購夯

今日主題 時序進入第2季，戰事、油價及通膨仍是左右股市的關鍵因素，台股現階段波動難免。不過此時重量級企業也將陸續召開法說會，可留意產業景氣展望正向者略試水溫。而在股市震盪期也可挑相關權證短線靈活操作，以小搏大。

近來台股在中東戰事的干擾下忽漲忽跌、震盪劇烈。不過隨法說旺季到來，特別是以台積電（2330）、台達電（2308）等電子指標股為首的法說會將接續登場下，預期將利多頻傳，不僅吸引多頭追捧，也將帶動指數上揚。

根據統計，4月將有超過25家的上市櫃公司將陸續舉辦法說，其中最受市場高度關注的，當以16日登場的權王台積電為主，攸關大盤後續走勢；電源供應器龍頭廠台達電，則將於14日舉行，同樣牽動市場多空敏感神經。

台積電方面，摩根大通（小摩）證券認為，由於受惠3奈米產能持續吃緊、高產能利用率、急單需求增加、及新台幣走弱，預期台積電第1、2季有望繳出強勁的毛利率表現，第2季營收淡季不淡，估較首季季增6~8%。

展望今明二年，小摩估2026年美元營收年增率將達35%，2027年維持約30%；2026~2028年累計資本支出將達1,900億美元。因此，小摩上調台積電2026、2027年每股純益（EPS）各4%、6%，給予「優於大盤」評級，目標價上調至2,400元。

台達電部分，法人預期首季營收年增率達35%。第2季開始，由於AI GPU相關的AC與DC電源產品出貨量將顯著提升，加上進入第3季後產品將更新迭代，在電源產品的領頭帶動下，第2季起成長曲線將顯著上揚。

此外，台達電的400V與800V HVDC開發進度仍舊領先同業，且進入下半年水冷專案升規後，台達電仍高機率保持新產品的獨供地位，因此法人預期今年台達電營收與獲利年增率將分別達55%與99%，因而紛紛喊「買」。

權證發行商建議，看好台積電、台達電等「法說概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。