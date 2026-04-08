聽新聞
0:00 / 0:00

台積電、台達電 權證認購夯

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

今日主題

時序進入第2季，戰事、油價及通膨仍是左右股市的關鍵因素，台股現階段波動難免。不過此時重量級企業也將陸續召開法說會，可留意產業景氣展望正向者略試水溫。而在股市震盪期也可挑相關權證短線靈活操作，以小搏大。

近來台股在中東戰事的干擾下忽漲忽跌、震盪劇烈。不過隨法說旺季到來，特別是以台積電（2330）、台達電（2308）等電子指標股為首的法說會將接續登場下，預期將利多頻傳，不僅吸引多頭追捧，也將帶動指數上揚。

根據統計，4月將有超過25家的上市櫃公司將陸續舉辦法說，其中最受市場高度關注的，當以16日登場的權王台積電為主，攸關大盤後續走勢；電源供應器龍頭廠台達電，則將於14日舉行，同樣牽動市場多空敏感神經。

台積電方面，摩根大通（小摩）證券認為，由於受惠3奈米產能持續吃緊、高產能利用率、急單需求增加、及新台幣走弱，預期台積電第1、2季有望繳出強勁的毛利率表現，第2季營收淡季不淡，估較首季季增6~8%。

展望今明二年，小摩估2026年美元營收年增率將達35%，2027年維持約30%；2026~2028年累計資本支出將達1,900億美元。因此，小摩上調台積電2026、2027年每股純益（EPS）各4%、6%，給予「優於大盤」評級，目標價上調至2,400元。

台達電部分，法人預期首季營收年增率達35%。第2季開始，由於AI GPU相關的AC與DC電源產品出貨量將顯著提升，加上進入第3季後產品將更新迭代，在電源產品的領頭帶動下，第2季起成長曲線將顯著上揚。

此外，台達電的400V與800V HVDC開發進度仍舊領先同業，且進入下半年水冷專案升規後，台達電仍高機率保持新產品的獨供地位，因此法人預期今年台達電營收與獲利年增率將分別達55%與99%，因而紛紛喊「買」。

權證發行商建議，看好台積電、台達電等「法說概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

營收 中東戰事 指數

延伸閱讀

景碩業績發表會倒數 PCB 載板 CCL 股價活跳跳

南電營收寫36個月高！ABF 載板三雄噴發 欣興長約護航、毛利高峰將至

清明連假結束台股走揚 漲幅一度逾2％

買盤持續湧入 「權值F4」股東人數創新高

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股期現貨兩市昨（7）日同步開高走高，加權指數終場上漲657點，收在33,229點；台指期上漲654點收33,159點，逆價差70.82點。期貨商表示，台股仍受中東戰情等消息面影響，維持大箱型區間震盪架構。

台積電、台達電 權證認購夯

今日主題

光寶科、友達 權證四檔搶鏡

光寶科（2301）、友達（2409）逐漸邁入AI產業，業績也逐漸提升，法說會展望應朝樂觀方向，有利股價反應業績，相關權證可留意布局時機。

宏碁帶勁 權證選逾三個月

中東戰事未歇，台股近期在月線、季線間震盪換手，盤面題材股各自表態，宏碁（2353）挾股價位階偏低及受邀參加外資法說等題材，短線或有表現空間，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

全民權證／崇越 瞄準逾200天

崇越（5434）為半導體材料代理商，受惠於先進製程、先進封裝需求，過去兩年成長性均高於產業平均，2026年半導體產業預期有14~17%成長，預期崇越將落在區間上緣，廠務工程業務有機會叩關晶圓代工業者，迎來潛在商機。

全民權證／全新 挑價內外20%

砷化鎵大廠全新（2455）昨（7）日在買盤點火下，股價開高衝高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價284.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼，連動相關認購權證紛紛噴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。