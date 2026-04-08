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光寶科、友達 權證四檔搶鏡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

光寶科（2301）、友達（2409）逐漸邁入AI產業，業績也逐漸提升，法說會展望應朝樂觀方向，有利股價反應業績，相關權證可留意布局時機。

光寶科近年透過整併事業體及增加研發領域，在營收分布及產品布局更著墨於光電、雲端及物聯網部門；集團近年轉為聚焦於高毛利率及高成長性策略。光寶科隨著高階伺服器出貨持續暢旺，50V DC Power Rack已開始出貨。此外，低軌衛星出貨動能提升，也是主要供應商，有利於淡季營運表現。

下一世代AI伺服器將採用110kW Power shelf，800VDC，2027年放量，成為另一個成長動能；BBU產品訂單今年無虞，光寶科將持續擴建產能因應客戶需求。另一方面，採用化合物半導體也將使產品價格提升，營收成長可期。光寶科今年成長動能仍聚焦於AI伺服器相關零組件規格提升及部件滲透率的增加，散熱相關產品也將貢獻營收。

根據研調機構TrendForce預估，今年全球電視出貨1.95億台，年減0.6%，再較前次預估值年減0.3%下修，原因在於記憶體、面板、貴金屬等零組件、原材料漲價，新機種零售價格調漲勢在必行。因中國大陸同業競爭加劇，友達Monitor面板市占率由2022年的14.4%降至去年的10.4%。

友達集團已整合富采（3714）的Micro LED相關研發資源與鼎元（2426）的光接收器技術，宣示積極布局Micro LED CPO領域。此外，因應電視等終端應用市況日益嚴苛、大陸同業競爭持續加劇，台灣面板供應鏈近幾年均積極尋求轉型方向；其中，友達重心在於Mobility Solution、Vertical Solution。

看好光寶科、友達後市表現的投資人，可選價內外15%以內、有效天期90天以上的權證介入。

營收 伺服器 友達

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