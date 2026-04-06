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期貨商論壇／臻鼎期 長期看俏

經濟日報／ 記者周克威整理

臻鼎-KY（4958）為全球PCB龍頭廠，產品橫跨軟板、HDI及IC載板等領域，隨AI應用快速擴張，積極轉型布局AI伺服器、光通訊與高階載板市場，切入高技術門檻產品，帶動產品結構升級，營運動能逐步轉強。

營運方面，2月營收年減3.9%；前二月營收年減1.5%，因仍處消費性電子淡季，高階AI相關產品動能維持強勁成長，其中伺服器、光通訊與IC載板營收皆保持60%以上年增率，顯示營收結構正加速向高階AI應用傾斜，轉型效益持續顯現。

技術布局方面，臻鼎近年積極發展AI伺服器與高速光通訊應用。在AI伺服器領域，隨GPU與ASIC平台升級，主板對PCB層數與訊號完整性要求大幅提升，目前主力量產產品已達20至30層HDI，並持續往30至50層甚至更高層數發展；光通訊方面，因資料中心升級至800G、1.6T甚至3.2T，相關PCB需採mSAP製程與高階材料，法人預期光模組業務將成為未來成長最快產品線。

受惠AI伺服器、光通訊及IC載板需求擴張，法人預期2026年為高速成長起點，全年營收可望再創新高。隨中國、泰國及高雄新產能逐步開出，加上資本支出提升至500億元以上、積極擴充iHDI與高層數板產能，營運具中長期成長潛力，可留意臻鼎-KY期貨。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

臻鼎 光通訊 營收

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