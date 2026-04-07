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穩懋、聯茂 挑逾120天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

中東戰事持續陷入膠著，台股近日在季線附近震盪換手，盤面題材股各自發揮，穩懋（3105）、聯茂（6213）等兩檔維持多頭架構不變，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

就產業趨勢來看，法人分析，近期Space X IPO及Satellite 2026備受市場矚目，低軌衛星類股重回市場焦點，穩懋目前太空衛星相關產品營收比重占基礎建設達30%至40%，主要PA產品運用在衛星間、衛星與地面gateway或Direct to cell的通訊模組。

除衛星發射數提升外，SpaceX在MWC展推出Starlink Mobile，將轉向效能更強的V2第二代衛星直連技術，採用自研晶片及相位陣列天線，傳輸效能較上一代提升20倍，可直接提供5G語音、數據及視訊通話體驗，預計2027年中大規模商用，法人看好穩懋可望受惠此一升級趨勢。

在光通訊領域方面，穩懋可提供長晶、製程至後段檢測，配合客戶開發提供客製化服務，法人透露，今年可望完成PD認證及量產，開始小幅貢獻營收。

CCL廠聯茂今年成長動能主要來自通用伺服器、AI伺服器及低軌衛星等三大業務。其中，通用型服器受惠平台升級至PCIe Gen6，材料由M6升級至M7，帶動單價與單機產值提升。

AI伺服器則新切入美系ASIC客戶及既有AI平台放量，高階材料營收占比提升，帶動產品組合轉佳。法人指出，受惠訂單外溢，聯茂今年首度切入低軌衛星新領域，預計自第3季起開始貢獻，成為新增成長動能。

權證發行商建議，投資人若看好穩懋、聯茂後市股價表現，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證參與行情，但宜靈活操作並設好停利停損。

伺服器 台股 MWC

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