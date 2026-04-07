反向型ETF 避險利器

在台股高檔震盪、指數波動加劇之際，市場避險需求升溫，帶動反向ETF交易熱度。元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）成為短線資金布局焦點，投資人可透過反向型台股指數權證介入，靈活因應盤勢變化，擴大短線獲利空間。

台股近期震盪劇烈，法人建議投資人採取風險控管與區間操作並行的策略，面對高檔震盪環境，避免過度追高，長線投資人可透過分批布局與逢回承接為主要操作原則，並以產業趨勢與基本面成長作為核心判斷依據，至於短線投資人此時也可透過反向型台股ETF相關權證靈活操作。

法人分析，在地緣政治不確定性的環境下，台股短線需防範震盪加劇，但中長期仍可聚焦結構性成長題材，建議投資配置回歸基本面，避開高循環轉弱族群，並持續關注AI、低軌衛星、光通訊與先進製程等具長期趨勢的產業，因應市場可能出現的波動來回操作。

其中，半導體設備與台積電相關供應鏈，目前仍處在AI投資循環的核心位置。先進製程與先進封裝需求延續，使設備與關鍵零組件維持較高稼動率，為中長期基本面提供支撐。相較之下，ABF載板、部分測試族群短線動能轉弱，反映市場對評價與庫存循環的調整。

事實上，結構性成長仍是資金關注焦點，而低軌衛星產業受惠於全球衛星通訊需求擴張，以及市場對2026年衛星相關產業里程碑與SpaceX潛在上市題材的想像，是長線成長趨勢明確的題材。

權證發行商建議，看好00632R、00664R等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。