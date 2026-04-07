全民權證／貿聯 押價內外10%

中東戰事持續陷入膠著，台股近日在季線附近震盪換手，盤面題材股各自發揮，穩懋（3105）、聯茂（6213）等兩檔維持多頭架構不變，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

2026-04-07 00:06