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全民權證／貿聯 押價內外10%
貿聯-KY（3665）隨輝達持續推出新世代AI伺服器，帶動HPC相關業務大增，加上併購新富生補齊MPO光纖能力，結合既有FAU技術，逐步建立AEC/ALC/Optical的完整互連產品組合，法人看好未來幾年營運動能強勁。
法人分析，受惠AI伺服器出貨櫃數快速成長，帶動電源互連需求同步提升，貿聯-KY電源業務營收將年增93%，並逐步成為HPC業務最主要成長動能，整體營收增逾三成。貿聯-KY將於2027年切入下一代HVDC電力架構，法人預估單機櫃功率需求將提升至逾200kW，將帶動電源互連產品單價增至70%。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日逾120天的認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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