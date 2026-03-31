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川普、巴菲特喊話 美股電子盤、台指期夜盤唱高歌
台指期夜盤31日開盤時，受美股電子盤漲勢停頓影響，以31,943點、下跌11點開出後，一度下殺至31,740點、下跌214點，隨後在美國總統川普、股神巴菲特陸續發聲，穩定投資人心中，美股電子盤漲勢擴大帶動，指數上衝到32,193點、大漲239點，但隨後漲勢略有收斂，截至晚間約9點，指數約在32,115點，上漲161點附近遊走。
31日美股電子盤焦點，川普信心喊話指出，伊朗已經被打垮，加上巴菲特表示，雖目前股票估值仍缺乏吸引力，但若市場出現大幅下跌，波克夏將會動用現金進場，二者同步發聲下，儘管中東局勢依然緊張，布蘭特、WTI、紐約輕原油價格同步站穩100美元大關，但道瓊電子盤在晚間8點30分過後，一度大漲逾500點，那斯達克、標普也都上漲逾1%，也激勵台指期夜盤上半場走勢。
其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，來到1,785元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.60%、半導體期上漲1.08%，中型100期貨指數上漲0.30%。
台股31日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌795點，收31,722點，其中，外資現貨賣超807.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少68口至37,214口；投信買超30.9 億元，自營商賣超210.1億元，三大法人合計賣超986.6億元。
市場專家建議，就技術面來說，31日台股開低走低、價跌量增、收黑K棒，跌破季線支撐，由於季線剛剛扣抵完相對低檔區域，近期仍將持續走揚，再加上3月9日低點31,529支撐在即，推測指數或將出現多頭扺抗，但上檔短期5、10、20日均線反壓沈重，指數沒有量價俱揚站穩月均量前，最好狀況就是在持續走揚的季線附近反覆整理。
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