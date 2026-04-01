台化、中鋼 權證認購耀眼

今日主題 中東戰事未解，台股面臨季線保衛戰，原AI主流股也陷入拉回修正，市場關注焦點轉向漲價題材股。例如，AI發展帶動科技產品調漲價格；中東局勢緊致使油價波動劇烈，原物料及運輸等價格隨之上揚等，漲價概念股相關權證可伺機布局。

在全球供應鏈重新配置與淨零轉型的大趨勢下，傳統產業正經歷一場「體質大換血」。作為塑膠與鋼鐵龍頭，台化（1326）、中鋼（2002）在歷經長期的產業景氣寒冬後，近期隨著全球基建需求回升及高值化產品布局成效顯現，市場關注度顯著回升。

台化過去受限於中國大陸石化產能大幅開出，營運面臨極大挑戰。然而，2026年初起，隨著低效產能逐步退出市場，芳香烴與苯乙烯系列產品處於產能吃緊的供需平衡；台化目前的戰略核心在於「高值化」與「綠色轉型」。

後市展望上，台化近年積極投入生醫材料與回收塑料（PCR），並強化與集團內部電廠的能源整合。

法人分析，隨國際原油價格上揚，台化利差（Spread）已逐步從谷底翻升，加上公司現金股利政策穩定，成為避險資金青睞的對象。

中鋼受惠於半導體擴廠計畫及政府公共工程加速啟動，鋼市需求在2026年第1季表現亮眼。同時，全球對「綠色鋼材」的需求暴增，中鋼的低碳鋼、電磁鋼片已成功切入國際電動車大廠供應鏈。

世界鋼鐵協會預測今年鋼鐵需求將微幅增長，中鋼透過月盤價格的靈活調整，有效抵禦原料成本波動。其積極推動的「數位轉型」與「節能技術」不僅降低營運成本，更在碳費即將開徵的壓力下，可望比起競爭對手更具優勢。

法人分析，台化與中鋼已走出最壞時期。隨著全球減碳政策落實與基礎建設需求回補，這兩大傳產巨頭正展現強大的營運韌性，投資人在布局時，應密切關注國際原物料報價及中國房市復甦進度。

權證發行商建議，投資人若是看好台化以及中鋼的後市股價表現，可以挑選價內外20％以內、剩餘天期120天以上的認購權證，參與傳統產業的景氣復甦行情。