上銀、長榮 權證挑逾三個月

中東戰事持續推升國際油價，重挫全球股市，台股也深受波及。市場買盤除退場觀望外，也紛紛轉進「漲價概念股」避險。其中，上銀（2049）調漲產品報價，長榮 （2603）則受惠4月起貨櫃海運價格全面走揚，均受到市場矚目。

美伊戰爭由原先預估的一周內結束，現恐演變成長期戰爭，在美國增派地面部隊進駐後，衝突升溫的跡象愈來愈高，使得國際油價一路走揚，重創各國股市，如美股道瓊與納斯達克指數均已跌破年線，台股昨（31）日也失守季線支撐。

隨行情持續疲弱，市場資金除退出觀望外，也紛紛轉進「漲價概念股」族群，特別是塑化及衍生物、造紙、水泥等表現強勢，成為關鍵的抗震指標；其他如工具機、貨櫃航運等，股價雖尚未轉強，但已開始受到市場關注。

上銀為了因應中東戰爭推升石油、原物料成本上揚，宣布調漲部分產品售價，漲幅約7%至15%。由於上銀自去（2025）年底即已感受到訂單回溫，今年1、2月又淡季不淡，3月接單強勢向上，後續出貨將「價漲量增」。

貨櫃運輸同樣受油價成本上升，在中東戰事影響下供給減少，使得4月報價遠洋、近洋將全面上漲，漲幅約7~8%。長榮受惠運價揚升，5月起的營運表現備受法人看好，不過法人認為仍將視實際報價變化而定。

權證發行商建議，看好上銀、長榮等「漲價概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。