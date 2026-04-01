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國巨利多 權證兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所已發出通知，將於今（1）日起，針對部分電感相關產品調整價格；市場看好在龍頭廠喊漲後，包括國巨*（2327）等台廠供應鏈都有望受惠，權證券商建議，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

國巨*2月營收115億元，月減11.7%、年增18%，符合市場預期，主要是工作天數因農曆新年假期而減少所致，但AI相關應用的客戶拉貨動能持續強勁，累計今年前二月營收為245.3億元，年增22.7%，市場預估第1季營收為367.2億元，季增2.1%、年增18%，毛利率37.5%，稅後純益74億元，季增9.7%、年增33.9%，每股純益（EPS）3.5元。

被動元件相關應用是國巨*未來的核心增長動能，尤其鉭質電容在伺服器領域的用量持續成長，趨勢短期不會改變，且國巨*也擁有最高的鉭質電容市占率，將是利潤的主要來源之一。其餘包括工業領域持續改善，電腦周邊裝置和電信通訊也因AI的帶動而有較為正向的成長動能。

需求方面，日本及韓國被動元件廠商在AI伺服器的強勁驅動下，產能利用率保持高檔，包括Murata、三星電機皆有調漲價格的動作，隨著日、韓大廠稼動率步入滿載，將排擠中低階被動元件產能，使台廠有機會受惠溢出的產品需求，市場預估今年營收為1,537.6億元，年增15.6%、毛利率37.4%，稅後純益293.5億元、年增24.1%，EPS為14.3元。

權證券商建議，看好國巨*後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的權證介入。

國巨 營收

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