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全民權證／京鼎 瞄準價內外15%

經濟日報／ 記者周克威整理

京鼎（3413）獲法人上修第1季營運展望，其中，單季營收53.3億，季增2%、年增9.5%，以反映沉積設備、備品出貨成長，預期毛利率23.5%，稅後純益5.4億元，每股純益（EPS）4.9元。

反應AI、HPC帶動先進製程、封裝、記憶體相關投資需求，目前訂單能見度已達六個月以上，部分品項如薄膜、蝕刻、檢測相關設備的能見度甚至達到年底。另外，過去二年內積極布局泰國新廠建設已受客戶肯定，去年放量的羅永廠區目前產能利用率達60%，預估全年營收238億元、年增14.6%，毛利率24.6%，稅後純益24.9億、年增6.9%，EPS為22.5元。

權證券商建議，看好京鼎後市的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期90天以上的商品介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 EPS 先進製程

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