全民權證／京鼎 瞄準價內外15%

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所已發出通知，將於今（1）日起，針對部分電感相關產品調整價格；市場看好在龍頭廠喊漲後，包括國巨*（2327）等台廠供應鏈都有望受惠，權證券商建議，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

2026-04-01 00:55