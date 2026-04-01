全民權證／期元大石油 兩檔夯

中東戰事升溫，昨（31）日盤中布蘭特原油每桶一度來到逼近110美元價位，推升石油相關商品持續走揚。其中期元大S&P石油（00642U）開高走高，終場上漲1.99%、收23元，創下歷史新高紀錄。

中東戰局諱莫難測，國際原油運輸持續受阻，繼二周前美銀預估今年石油均價將達130美元後，高盛更是估計將上衝147美元，最新麥格理認為，若美伊衝突持續到6月底，油價將飆至200美元；美國也已沙盤推演200美元的情況。

隨市場對國際油價的預期愈推愈高，激勵買盤紛紛轉進相關商品避險，帶動期元大S&P石油表現相當強勢。權證發行商建議，看好油價後市表現的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）

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