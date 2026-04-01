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全民權證／群創 押寶逾90天期
群創（3481）轉型腳步邁入關鍵里程碑。隨著2026年先進封裝需求爆發，憑藉著「扇出型面板級封裝」（FOPLP）技術，成功由傳統面板廠轉型為半導體供應鏈要角。加上近期資產活化計畫落實，處分南科五廠預計貢獻每股純益（EPS）約0.72元，市場對其後市展望持樂觀態度。
群創在2026年的戰略核心在於「面板級封裝」。群創利用既有舊世代面板產線轉型，提供更高I/O密度且具成本優勢的解決方案。法人指出，群創目前已成功切入國際半導體客戶鏈，帶動營收結構從高波動的面板周期轉向穩定的半導體零組件收益。
權證券商建議，看好群創後市的投資人，可選價內外5％內、剩餘天期逾90天的認購權證靈活操作，參與行情。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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