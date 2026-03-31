期貨商論壇／景碩期 逢回加碼

受惠AI伺服器帶動高階ABF載板需求逆轉，以及T-Glass缺貨引發的漲價潮，景碩（3189）營運正式走出谷底，去年每股獲利（EPS）達3.51元，年增31.6倍，雖今年第1季受消費性電子進入傳統淡季，但仍有過去缺料遞延的ABF訂單挹注營收；BT方面，訂單能見度高，有望持續推升營收貢獻。

技術面來看，景碩期貨自去年12月下旬以來，多方動能逐步轉強，在低檔築底後沿著短中期均線震盪走升，並於今年1月起放量突破盤整區間，展開上攻行情。隨著買盤持續進駐，高點不斷墊高，並於3月19日創下歷史新高後，自今年初以來波段漲幅已逾150%。

景碩為因應供不應求的高階載板需求，今年資本支出80億元，計畫三年內合計投入235億元擴增ABF產能，以滿足高階載板的強勁需求，整體而言，中長期營運展望仍偏樂觀，建議投資人短線可待拉回整理後，再擇機布局。（國票期貨提供）

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