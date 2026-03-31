期貨商論壇／原油期 嚴控風險

近期美國總統川普頻頻對外釋放「美伊談判進展順利、停火指日可待」的樂觀言論，然伊朗官方與軍方卻強硬表態，不僅全盤否認雙方有任何接觸，更開出「承認伊朗對荷莫茲海峽絕對控制權」等美方絕不可能接受的停戰條件。

主導油市定價的核心關鍵，不在於談判桌上的推文，而是荷莫茲海峽的「物理封鎖」現狀。市場也開始為「長期高油價」進行重新定價，認為可能帶來的停滯性通膨陰霾，已讓各國央行陷入兩難。市場預估美國經濟陷入衰退的機率已攀升至30%，資金開始湧入美債避險，這也暗示市場正準備迎接聯準會未來可能被迫重啟降息的劇本。

展望後市，荷莫茲海峽一日未恢復自由航行，任何油價回調都應視為技術性洗盤。操作策略上，面對波動率極高的能源市場，嚴格控管期貨保證金水位，若想規避高槓桿風險，亦可善用期元大S&P石油（00642U）等ETF工具，穩健參與這波由地緣政治驅動的能源行情。（永豐期貨提供）

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