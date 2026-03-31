台指期 等待止跌訊號

台股昨（31）日呈開低走低格局，「權王」台積電（2330）尾盤出現萬張賣單摜壓，終場指數下跌795點、跌幅2.4%、收在31,722點，惟台指期跌幅輕於現貨，終場下跌501點收31,979點，正價差為256點。期貨商認為，在未見明顯止跌訊號前，宜保守操作。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加673口至1,061口，其中外資淨空單減少68口至37,214口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少301口至2,955口。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走高格局，開盤跌破32,000點，盤中一度收斂跌幅，但台積電、鴻海等權值股盤中領跌，指數一路下挫，終場以黑K棒留下上影線作收。目前指數失守季線關卡，上檔均線逐漸形成反壓，短線在站穩季線前，建議預期保守看待為宜。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，4月第一周周三結算的大量區買權OI落在33,000點，賣權最大OI落在29,300點，月買權最大OI落在34,500點，月賣權最大OI落在30,400點；外資台指期買權淨金額0.84億元、賣權淨金額1.71億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，昨日指數收在全日相對低點，呈量增黑K的弱勢格局，意味短線仍有向下尋找支撐的空間。在未見明顯止跌訊號前，盤勢情緒保守，操作務必嚴控資金水位，多看少做以避開主跌段風險。

群益期貨表示，外資現貨呈現大賣超，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守態勢，整體籌碼面保守格局。

技術面上，台股昨日摜破季線，目前上檔形成頭肩頂空方型態，短線反彈可以保守看待。