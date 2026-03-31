期交所調高台股期貨等保證金

隨工具機需求回溫，以及AI帶動半導體提高資本支出，推升傳動元件業者上銀（2049）、亞德客-KY（1590）獲利轉佳，法人紛紛上調上銀的營收及獲利預測，並預估亞德客-KY今年營收仍可保持雙位數成長，相關權證也受矚目。

2026-03-31 00:48