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全民權證／台燿 挑價內外10%
受惠高階銅箔基板（CCL）持續出貨，法人看好台燿（6274）首季營運將淡季不淡，第2季隨新產能持續加入，將推升營收保持成長，今、明兩年的營運成長動能可期，相關認購權證可伺機布局。
法人分析，隨著下一世代ASIC伺服器CCL已開始小量拉貨，推升台燿首季營收表現，法人預估營收將呈現季增、年增雙增態勢。同時大型雲端服務供應商（CSP）客戶新一代ASIC伺服器出貨量可望優於上一世代，帶動台燿產能持續滿載，營運將保持高速成長。
權證發行商表示，看好台燿後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期60天以上的權證靈活操作，參與個股行情。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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