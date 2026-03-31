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長榮、萬海 瞄準90天

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

全球貨運市場在經歷關稅動盪後，2026年第1季展現強勁韌性。長榮（2603）、萬海（2615）在運價回穩與新船下水助攻下，股價近期表現不俗，成為市場關注的焦點。法人分析，隨地緣政治紅利逐漸轉化為結構性支撐，海運業後市將進入「質變期」，投資人可運用權證靈活參與行情。

展望2026年，海運市場面臨兩大核心變數：紅海局勢的演變與美國關稅政策的後續影響。儘管市場一度擔憂新船交付過剩，但長榮憑藉其全球航線的優化布局，加上新一代低碳節能船隊陸續投入運營，使其在油價波動與碳稅徵收的環境中，競爭優勢益發顯著。法人預估，長榮2026年獲利將持續穩健，有望坐穩績優生寶座。

萬海則深耕亞洲區間航線（Intra-Asia）並積極開拓印度與拉美等新興市場。隨著供應鏈從中國分散至東南亞與南亞，萬海靈活的小型船隊在擁擠港口中更具調度彈性。公司日前表示，2026年的海運市場將比去年更旺，主要受惠於區域貿易需求的增長以及數位化物流效率的提升。

法人分析，2026年的海運業不再是單純的「景氣循環」，而是進入比拚營運效率與綠色競爭力的時代，投資人在參與「航海王」回歸行情的同時，透過權證適時調整部位，將能在高波動的行情中，精準捕捉獲利轉折點。

權證發行商建議，投資人若看好長榮、萬海的填息能力或股價噴發力，卻又擔心國際政治局勢造成回檔，權證是極佳的戰略工具，可選擇剩餘天數90天以上、價外20％至價內10%區間標的。

市場 新興市場 投資人

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