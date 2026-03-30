全民權證／弘塑 二檔活力旺

弘塑（3131）上周五（27）日漲3.2%至2,845元。受惠先進封裝產能擴張，帶動弘塑濕製程設備需求，業績有望迎來大幅成長，法人將評等調升至「買進」，後市可期。

法人分析，弘塑受惠客戶需求暢旺，隨公司後續加強自身產能配置，2026年下半年毛利率有望顯著提升。目前面板級封裝（PLP）具備310、510及600平方毫米等三種尺寸，弘塑皆為主要供應商，預期PLP設備在未來二至三年將迎來顯著成長，預估弘塑2026、2027年每股稅後盈餘（EPS）達約79、115元。權證發行商建議，看好弘塑後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數五個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

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