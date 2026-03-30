鴻海、技嘉 選逾二個月

AI伺服器需求持續擴張，鴻海（2317）受惠雲端客戶拉貨動能轉強，營運展望轉趨正向；技嘉（2376）則在AI伺服器與高階顯卡需求帶動下，出貨與營收同步走揚。隨AI基建投資升溫，兩大廠後市表現備受市場關注，相關權證可布局。

鴻海今年主要成長動能仍聚焦在AI 伺服器上，惟受累電腦終端產品下修、元件及其他亦下修至年成長持平；法人表示，展望2026年，AI仍為鴻海主要成長動能，預期AI機櫃出貨將呈倍數成長，且全年逐季走升，帶動雲端與網路產品維持強勁擴張。

消費智能產品方面，雖面臨記憶體短缺與價格上漲壓力，但因客戶集中於高階市場，影響相對有限，需求動能未變，訂單能見度提升，全年表現可望顯著成長。

電腦終端產品則受記憶體供應吃緊與價格上揚影響，PC產業面臨壓力，預期全年呈現明顯年減。元件及其他業務方面，2026年營收年增幅度大致持平。整體而言，在AI需求帶動下，全年合併營收仍可望維持強勁成長。

技嘉方面，鑑於2026年消費性產品展望偏審慎，技嘉全年成長動能將以AI伺服器為主軸。法人分析，隨Neocloud客戶持續擴大訂單，預期GB300於AI伺服器營收占比將由約20%提升至2026年的30%以上，並帶動AI伺服器全年營收貢獻突破六成。

產能布局方面，公司規劃2026年資本支出約20億至25億元，年增近倍，主要用於擴充台灣、美國及馬來西亞產能，以因應強勁需求。整體上，預期2026年AI伺服器營收將年增40%至50%，成為推升營運的關鍵引擎。

權證發行商建議，看好鴻海、技嘉等相關權證後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。