健策、世界 四檔馬力強

台股上周五（27日）早盤雖一度急殺超過600點，不過由於美股期貨電子盤翻紅，跌勢逐步收斂，終場跌225點、收33,112點，留443點長下影線，成交量縮至6,582億元。發行券商指出，看好健策（3653）、世界（5347）等科技股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

健策2月營收12.68億元，雖月減32.28%、年減14.5%，但對法人對後市展望仍樂觀。法人指出，主要看好健策技術門檻高的均熱片產品。

由於AI晶片運算力極高，會產生更多功耗，均熱片規格須同步提高，健策能供應高階均熱片。此外，健策另一個主力產品ILM扣件同樣展望樂觀，該零組件功能主要提供扣壓力量給AI主晶片及散熱器，確保AI晶片與連接器電性接觸良好，並讓散熱器與AI主晶片有良好熱傳接觸。

法人進一步指出，健策身為輝達均熱片的核心供應商，領先導入石墨烯封裝設計與「沙漏形」結構，有效解決TIM1貼合良率問題。隨著設計難度增加與原物料成本轉嫁，均熱片單價具備調漲動能。預估2026年在GPU需求強勁與技術壟斷優勢下，營收有望突破300億元大關。

世界先進2月營收為35.8億元，月減10.8%，年減9.5%，符合預期；今年前二月營收為75.9億元，年增3.3%，同樣符合預期。

展望後市，法人指出，由於營運持續受惠客戶訂單從中國轉出，新接獲的轉單預計2026年將持續放量；0.18um以下製程產能滿載，正與客戶討論調漲價格；台積電宣布2027年將退出GaN代工，公司已取得台積電650V、80V GaN on Si製程授權，有望承接轉單。

權證發行商建議，看好健策、世界後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日超過五個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。