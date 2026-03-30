快訊

遲未現身…伊朗最高領袖新訊息 感謝伊拉克人民支持抗美

聽新聞
0:00 / 0:00

健策、世界 四檔馬力強

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股上周五（27日）早盤雖一度急殺超過600點，不過由於美股期貨電子盤翻紅，跌勢逐步收斂，終場跌225點、收33,112點，留443點長下影線，成交量縮至6,582億元。發行券商指出，看好健策（3653）、世界（5347）等科技股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

健策2月營收12.68億元，雖月減32.28%、年減14.5%，但對法人對後市展望仍樂觀。法人指出，主要看好健策技術門檻高的均熱片產品。

由於AI晶片運算力極高，會產生更多功耗，均熱片規格須同步提高，健策能供應高階均熱片。此外，健策另一個主力產品ILM扣件同樣展望樂觀，該零組件功能主要提供扣壓力量給AI主晶片及散熱器，確保AI晶片與連接器電性接觸良好，並讓散熱器與AI主晶片有良好熱傳接觸。

法人進一步指出，健策身為輝達均熱片的核心供應商，領先導入石墨烯封裝設計與「沙漏形」結構，有效解決TIM1貼合良率問題。隨著設計難度增加與原物料成本轉嫁，均熱片單價具備調漲動能。預估2026年在GPU需求強勁與技術壟斷優勢下，營收有望突破300億元大關。

世界先進2月營收為35.8億元，月減10.8%，年減9.5%，符合預期；今年前二月營收為75.9億元，年增3.3%，同樣符合預期。

展望後市，法人指出，由於營運持續受惠客戶訂單從中國轉出，新接獲的轉單預計2026年將持續放量；0.18um以下製程產能滿載，正與客戶討論調漲價格；台積電宣布2027年將退出GaN代工，公司已取得台積電650V、80V GaN on Si製程授權，有望承接轉單。

權證發行商建議，看好健策、世界後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日超過五個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

營收 輝達

延伸閱讀

美伊局勢未明 野村投信指出逢低布局兩大核心動能

（會員內容不上線）15檔大咖鎖碼 逆勢衝

AI 供應鏈持續擴張、數位基建升級加持 大聯大優勢浮現 法人青睞

公股護盤 台股守住33,000 外資單周調節力道縮減

相關新聞

期貨商論壇／微型那指期 觀望

美伊局勢短期內難以達成停火協議的疑慮升溫，道瓊與那斯達克指數雙雙高檔修正。市場交易員目前普遍轉向保守，認為高油價不僅推升了通膨預期，更讓聯準會（Fed）年內原有的降息路徑變得模糊，更是阻礙Fed鬆綁貨幣政策的障礙。

台指期 短線震盪格局

台股上周五（27日）開低震盪收低，終場下跌225點、收在 33,112點；台指期下跌321點、至33,120點，正價差為7.41點。期貨商表示，目前台指期維持在33,000點附近至月線間震盪，短線預期仍維持震盪走勢。

期貨商論壇／黃金期 保守看待

近期黃金價格大幅回落，主要受中東戰火連鎖效應影響，美國與以色列對伊朗的行動引發初期避險需求，戰事持續引發對全球通膨壓力的擔憂，降息預期機率大幅降低，美元指數走強，資金移轉至美元計價的黃金避險需求效果失靈，金價走勢疲弱。

健策、世界 四檔馬力強

台股上周五（27日）早盤雖一度急殺超過600點，不過由於美股期貨電子盤翻紅，跌勢逐步收斂，終場跌225點、收33,112點，留443點長下影線，成交量縮至6,582億元。發行券商指出，看好健策（3653）、世界（5347）等科技股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

鴻海、技嘉 選逾二個月

AI伺服器需求持續擴張，鴻海（2317）受惠雲端客戶拉貨動能轉強，營運展望轉趨正向；技嘉（2376）則在AI伺服器與高階顯卡需求帶動下，出貨與營收同步走揚。隨AI基建投資升溫，兩大廠後市表現備受市場關注，相關權證可布局。

全民權證／台聚 挑價內外15%

法人指出，大陸宣布將於4月取消光伏出口退稅13%，帶動EVA行情止跌反彈，而美伊戰事爆發，推升原料乙烯價格，EVA、HDPE、LLDPE報價同步上揚，將有望推升台聚（1304）第1季營收優於去年第4季，且受惠低價庫存利益，將推升獲利現好轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。