全民權證／京鼎 鎖定逾100天

京鼎（3413）沉積設備、備品出貨成長，但自主開發業務受到專案驗收時程影響將呈現衰退，在產品組合進一步轉差下，預期毛利率23.5%，第1季營收可望季增及年增。

過去兩年內積極布局泰國新廠建設已受客戶肯定，去年放量的羅永廠區目前產能利用率達60%，預期今年第2季損平；下半年放量的春武里廠有機會在年底達損平。先前紐約NPI廠區效益在過去兩年陸續發生，使公司與主要客戶更密集投入新產品合作及放量，並將泰國作為未來主要新品生產據點，藉由新品推出，今年成長性仍有望高於產業平均。權證發行商建議，看好京鼎後市的投資人，可利用價平至價外10%、可操作天期逾100天商品介入。（永豐金證券提供）

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