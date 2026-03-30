全民權證／台聚 挑價內外15%

法人指出，大陸宣布將於4月取消光伏出口退稅13%，帶動EVA行情止跌反彈，而美伊戰事爆發，推升原料乙烯價格，EVA、HDPE、LLDPE報價同步上揚，將有望推升台聚（1304）第1季營收優於去年第4季，且受惠低價庫存利益，將推升獲利現好轉。

台聚目前庫存仍可正常生產至4月，後續料源取得尚不穩定，將採批次接單，以確保客戶不會斷料。儘管台聚產品報價受惠油價走升而上漲，但考量中國EVA仍供過於求，原料乙烯漲幅仍高於EVA漲幅，EVA利差縮窄，且EVA新增產能仍多，將對EVA供給造成壓力。權證發行商建議，看好台聚後市股價表現的投資人，建議買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

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