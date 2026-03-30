期貨商論壇／微型那指期 觀望

美伊局勢短期內難以達成停火協議的疑慮升溫，道瓊與那斯達克指數雙雙高檔修正。市場交易員目前普遍轉向保守，認為高油價不僅推升了通膨預期，更讓聯準會（Fed）年內原有的降息路徑變得模糊，更是阻礙Fed鬆綁貨幣政策的障礙。

美國聲稱正在與伊朗進行談判，並補充對方也想達成協議。但美國戰爭部持續向中東派遣精銳部隊，劍指伊朗，傳評估占領或封鎖伊朗石油出口核心樞紐哈格島，旨在迫使伊朗重啟荷莫茲海峽，讓短期區域衝突演變成長期戰爭的機率大增。

除戰爭因素帶來不確定性外，AI產業鏈也遭受到黑天鵝襲擊。Google最新AI壓縮演算技術恐大幅降低對記憶體的需求，衝擊半導體與記憶體產業的成長預期，科技類股紛紛在高檔轉震盪。

伺服器大廠美超微涉弊，共同創辦人涉嫌將搭載輝達晶片的AI技術非法轉移至中國，龍頭輝達也因與Groq的授權協議面臨美國國會的反壟斷調查，質疑其刻意規避審查以鞏固壟斷地位，導致半導體族連帶遭殃。

微型那斯達克期貨持續向下修正，儘管有吸引買盤的可能性，但油價高漲帶動避險資金重新擁抱美元，美債殖利率隨之上行，引發高估值類股價值重評，建議現階段投資人逢彈減持或較為適宜，等待中東戰事明朗後再行考慮是否積極進場。（凱基期貨提供）

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