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遲未現身…伊朗最高領袖新訊息 感謝伊拉克人民支持抗美

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期貨商論壇／微型那指期 觀望

經濟日報／ 記者周克威整理

美伊局勢短期內難以達成停火協議的疑慮升溫，道瓊與那斯達克指數雙雙高檔修正。市場交易員目前普遍轉向保守，認為高油價不僅推升了通膨預期，更讓聯準會（Fed）年內原有的降息路徑變得模糊，更是阻礙Fed鬆綁貨幣政策的障礙。

美國聲稱正在與伊朗進行談判，並補充對方也想達成協議。但美國戰爭部持續向中東派遣精銳部隊，劍指伊朗，傳評估占領或封鎖伊朗石油出口核心樞紐哈格島，旨在迫使伊朗重啟荷莫茲海峽，讓短期區域衝突演變成長期戰爭的機率大增。

除戰爭因素帶來不確定性外，AI產業鏈也遭受到黑天鵝襲擊。Google最新AI壓縮演算技術恐大幅降低對記憶體的需求，衝擊半導體與記憶體產業的成長預期，科技類股紛紛在高檔轉震盪。

伺服器大廠美超微涉弊，共同創辦人涉嫌將搭載輝達晶片的AI技術非法轉移至中國，龍頭輝達也因與Groq的授權協議面臨美國國會的反壟斷調查，質疑其刻意規避審查以鞏固壟斷地位，導致半導體族連帶遭殃。

微型那斯達克期貨持續向下修正，儘管有吸引買盤的可能性，但油價高漲帶動避險資金重新擁抱美元，美債殖利率隨之上行，引發高估值類股價值重評，建議現階段投資人逢彈減持或較為適宜，等待中東戰事明朗後再行考慮是否積極進場。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

聯準會 道瓊 貨幣政策

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台指期 短線震盪格局

台股上周五（27日）開低震盪收低，終場下跌225點、收在 33,112點；台指期下跌321點、至33,120點，正價差為7.41點。期貨商表示，目前台指期維持在33,000點附近至月線間震盪，短線預期仍維持震盪走勢。

期貨商論壇／黃金期 保守看待

近期黃金價格大幅回落，主要受中東戰火連鎖效應影響，美國與以色列對伊朗的行動引發初期避險需求，戰事持續引發對全球通膨壓力的擔憂，降息預期機率大幅降低，美元指數走強，資金移轉至美元計價的黃金避險需求效果失靈，金價走勢疲弱。

健策、世界 四檔馬力強

台股上周五（27日）早盤雖一度急殺超過600點，不過由於美股期貨電子盤翻紅，跌勢逐步收斂，終場跌225點、收33,112點，留443點長下影線，成交量縮至6,582億元。發行券商指出，看好健策（3653）、世界（5347）等科技股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

鴻海、技嘉 選逾二個月

AI伺服器需求持續擴張，鴻海（2317）受惠雲端客戶拉貨動能轉強，營運展望轉趨正向；技嘉（2376）則在AI伺服器與高階顯卡需求帶動下，出貨與營收同步走揚。隨AI基建投資升溫，兩大廠後市表現備受市場關注，相關權證可布局。

全民權證／台聚 挑價內外15%

法人指出，大陸宣布將於4月取消光伏出口退稅13%，帶動EVA行情止跌反彈，而美伊戰事爆發，推升原料乙烯價格，EVA、HDPE、LLDPE報價同步上揚，將有望推升台聚（1304）第1季營收優於去年第4季，且受惠低價庫存利益，將推升獲利現好轉。

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