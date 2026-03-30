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期貨商論壇／黃金期 保守看待

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金價格大幅回落，主要受中東戰火連鎖效應影響，美國與以色列對伊朗的行動引發初期避險需求，戰事持續引發對全球通膨壓力的擔憂，降息預期機率大幅降低，美元指數走強，資金移轉至美元計價的黃金避險需求效果失靈，金價走勢疲弱。

籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，在3月2日金價衝高到5,401.06美元時，持有量同時達到高峰1,101.33公噸，之後中東出現衝突，3月26日持有量降低到1,052.42公噸，減量達到4.4%。

截至3月17日黃金的CFTC非商業人交易部位，較前一周持續減少0.32萬口至15.98萬口，距離今年初高峰時減少約三成倉位，市場買氣明顯消退，不利於往後黃金的走勢。

從技術面來看，從去年8月以來沿著季線一路走揚的金價，經歷1月底衝高下殺後震盪整理，3月開始緩步走弱，指標KD翻空往下、並在跌破季線後出現急殺走法，上周止跌回穩。

觀察目前技術面的指標KD雖然已低檔收斂翻多，金價短期或有反彈的機會，但未站上季線前，仍需保守看待後勢。

黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場的動態，是投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

伊朗 美元指數 金價

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