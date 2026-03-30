台指期 短線震盪格局

台股上周五（27日）開低震盪收低，終場下跌225點、收在 33,112點；台指期下跌321點、至33,120點，正價差為7.41點。期貨商表示，目前台指期維持在33,000點附近至月線間震盪，短線預期仍維持震盪走勢。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,341口至2,694口，其中外資淨空單增加2,854口至39,919口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加5,021口至4,751口。

元富期貨認為，台指期上周五再度呈開低後收斂跌幅格局，開盤受美股大跌影響，跳空開低，指數盤中震盪走高，收斂跌幅，重新站回33,000點關卡，站回5日均線，終場以紅K棒留上下影線作收。

目前指數整體維持在33,000點附近至月線間震盪，短線預期仍維持震盪走勢。

期貨商表示，台股上周守住33,000點整數關卡，以黑K棒留長下影線作收，然而月線轉為下彎，需要時間消化上檔賣壓。

目前中東危機仍是市場關注焦點，市場追價力道不足，資金轉趨保守，短期內指數將呈現較大幅度震盪格局。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五3月第四周周五結算的大量區買權OI落在34,000點，賣權最大OI落在32,950點，月買權最大OI落在35,000點，月賣權最大OI落在29,300點。

整體來說，近期外資動向轉趨保守、期貨未平倉部位也顯示避險情緒升溫，反映市場對後續國際股市走勢的不確定性提高，一旦美股修正進一步擴大或時間拉長，台股修正壓力將逐步浮現，盤勢大概率將轉為高檔震盪格局。