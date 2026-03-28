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台積電、緯穎 挑逾四個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

中東戰火仍持續，台股震盪起伏，市場投資焦點也轉同基本面，其中，法人認為AI前景透明度最佳的族群，包括台積電（2330）、緯穎（6669）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外20%以內、有效天期四個月以上等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電在先前法說會預估第1季營收346~358億美元，季增2.5~6.1%，中間值4.3%，在新台幣兌美元31.6基礎上，新台幣營收將為1.09~1.13兆元，季增6.3~8.1%。

由於整個AI需求相對強勁，使台積電相關AI需求持續成長。第1季毛利率方面，預估全季約63~65%，以中間值64%計算，較上季增加約1.7個百分點，持續的成本改善及高產能利用率為主要驅動力，市場預估單季每股純益（EPS）約21元。

台積電大幅上調2024~2029年AI加速器營收的年複合成長率（CAGR）至55~59%。並上調2024年起五年期長期營收成長率至趨近25%，台積電表現將持續優於產業平均，市場估今年EPS上看90~95元間。

緯穎方面，受惠AI推理爆發以及疫情時採購的雲端伺服器換代潮，今年通用伺服器展望正向，管理層也指引出貨量將年增20~30%，雖毛利率受到記憶體漲價影響，但獲利絕對金額不變。

ASIC部分，第3季T3將開始量產，市場預估出貨量約140~170萬顆，並預估T3伺服器ASP較T2提升20~30%。此外，T3開始導入水冷，預期水冷比重占10~30%，ASP較氣冷再提升約三至四倍，將帶動下半年營運成長，市場法人看好今年營運將逐季成長，預估全年營收約1.29兆元，年增36%，EPS約317元。

毛利率 伺服器 市場

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台積電、緯穎 挑逾四個月

中東戰火仍持續，台股震盪起伏，市場投資焦點也轉同基本面，其中，法人認為AI前景透明度最佳的族群，包括台積電（2330）、緯穎（6669）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外20%以內、有效天期四個月以上等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

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