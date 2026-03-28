全民權證／雙鴻 二檔閃金光

雙鴻（3324）第1季受惠GB300客戶拉貨優於預期，包含水冷板及分歧管出貨皆量增，市場上修全季營收至80.5億元，毛利率29.5%，稅後純益10.5億元，每股純益（EPS）11.5元。

雙鴻積極拓展伺服器水冷散熱市場，今年擴大伺服器水冷產品產能，因應客戶水冷需求，除了GB300水冷板、分歧管量產外，下半年將加入AWS Trainium3 Compute Tray、Switch Tray水冷板及Rack Manifold供應，增加散熱產值。下半年有望新增美系客戶水對水CDU供應，預估全年營收年增47%至342億元，稅後純益45.9億元，年增79%，EPS 50.3元。權證券商建議，看好雙鴻後市的投資人，建議利用價內外10%內、可操作天期150天以上商品介入。（凱基證券提供）

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