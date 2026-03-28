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全民權證／富喬 押價內外5%
富喬（1815）因高階玻纖布產品供不應求，法人看好公司已從傳統玻纖布廠，轉型至高階且高毛利的低損耗（Low Dk／Low Df）產品為主供應商，股價近期整理過後，昨（27）日出現逆勢上漲。
法人分析，富喬Low Dk1、Low Dk2以及Low CTE產能占比將逐步提升，同時在高階載板需求暢旺下，Low CTE產品有望進一步調高售價，至於Low Loss等級產品在E Glass的應用可能受高階材料排擠，因此部分E Glass產品也有調漲空間。富喬憑藉紗、布垂直整合與高技術門檻產品布局，對其未來營運維持正向看法。
權證發行商表示，看好富喬的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期三個月以上的權證靈活操作，參與個股行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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