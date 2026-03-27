又跳水 台積電期失守1,800元、台指期夜盤失守33K

台指期夜盤27日開盤時，受美股電子盤漲勢停滯影響，以33,049點、下跌77點開出後，隨伊朗宣布關閉荷莫茲海峽等消息衝擊，國際油價反彈、美股電子盤由紅翻黑下，跌勢開始擴大，晚間7點過後，一度來到32,426點、大跌700點，儘管隨後跌勢略有收斂，但截至晚間約9點，指數約在32,588點，大跌538點附近遊走。

27日美股電子盤焦點，聚焦在中東情勢變化上，外電傳出，伊朗伊斯蘭革命衛隊公告，已關閉荷莫茲海峽，並已勸返3艘試圖通過的貨櫃船後，布蘭特、WTI原油反彈翻紅，分別上漲逾2%，同時，美股電子盤快速由紅翻黑，道瓊電子盤由上漲約270點翻轉為下跌約200點，那斯達克、標普電子盤也分別下跌逾0.4%，美元、美國十年期公債殖利率反彈、比特幣與乙太幣分別重挫逾3%，國際情勢丕變下，也拖累台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，失守1,800元大關，來到1,790元、下跌35元附近遊走，電子期下跌2.04%、半導體期下跌1.93%，中型100期貨指數下跌1.66%。

台股27日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌225點，收33,112點，其中，外資現貨賣超384.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,854口至39,919口；投信買超0.8億元，自營商賣超17.9億元，三大法人合計賣超401.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，27日台股早盤開低走低，中場過後跌幅收斂，最終量縮留443點長下影線，再加上季線扣抵相對低檔後將加速走揚，推測下檔初步有撐，但上檔短期均線與型態反壓仍重，在成交量沒有站穩20日均量前，難脫上有壓、下有撐的整理格局，參考區間約在32,000~33,500。