鴻海、台光電 四檔有戲

台廠蘋果供應鏈隨著新一代產品規格升級與AI應用滲透加速，帶動相關概念股表現轉強。其中，鴻海（2317）受惠組裝與伺服器布局雙引擎，台光電（2383）則在高階材料需求推升下具成長動能，市場關注度持續升溫。

法人看好，蘋果新款iPhone 17e與M4 iPad Air的關鍵規格變化，預期將進一步刺激換機需求，帶動整體銷量成長，整體維持正面看法。事實上，蘋果憑藉對供應鏈與客戶端的強大議價能力，即使面臨記憶體成本上升帶來的產業下行壓力，仍有望透過成本轉嫁與產品定價策略維持獲利能力，進一步擴大市場占有率。

台廠中，相關供應鏈可望受惠換機需求升溫，主要受惠族群，包括鴻海、台光電、大立光、台積電、日月光、臻鼎-KY等廠商。

法人表示，看好鴻海第1季營收成長，隨著季節性因素回溫，鴻海3月營收可望恢復較強的月增與年增動能。隨著AI伺服器需求持續擴張，相關業務仍具成長與市占率提升空間。

值得注意的是，台光電在GPU／ASIC伺服器、800G／1.6T交換器及低軌衛星（LEO）等領域市占率穩固，高階M9材料出貨掌握度高，營運維持高速成長。法人指出，台光電為因應上游原物料成本上漲，預計2026年第2季產品價格將調升約一成。

權證發行商建議，看好鴻海、台光電等相關權證後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。