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仲琦、華通 押寶長天期

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股昨（26）日開高震盪走低，終場下跌百點收市。盤面上，個股及類股跌多漲少，其中利基通訊股表現強勢，吸「金」滿滿。如仲琦（2419）、華通（2313）分別逆勢亮燈漲停與大漲超過半根停板，成為市場焦點。

全球最大的衛星通訊展「Satellite 2026」23日在美國華盛頓登場，全球共計有110個國家、超過15,000名專業人士與會。台灣也以形象館形式參展，其中華通等台系相關大廠紛紛向全球行銷台灣的太空產業供應鏈。

華通方面，法人認為，該公司除手機板外，衛星板已成為最大的供應商，加上還有光模塊及伺服器業務成長逐年倍增，帶動獲利逐年成長，預估今、明兩年每股稅後純益（EPS）將持續大增至7.68元及12.37元水準。

法人指出，由於包括SpaceX，Amazon Leo和Blue Origin都在積極擴大衛星部署，而華通上空低軌衛星市占率高達八成以上，加上持續擴產所帶動的產能效應，將成為低軌衛星新趨勢下的最大受惠者。

網通廠仲琦，主力業務為線纜數據機（Cable Modem）的研發與製造。由於受惠北美寬頻升級，今年將延續DOCSIS 3.1的高市占優勢，將 DOCSIS 4.0推進北美並擴及亞太與歐洲市場。

此外，仲琦產品線已從DOCSIS擴展至光纖、XGSPON、及未來二至三年為主的Wi-Fi 7與5G FWA整合。

權證發行商建議，看好仲琦、華通等利基型通訊股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

華通 仲琦 低軌衛星

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