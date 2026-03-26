投資人又要皮皮挫？台指期夜盤中由紅翻黑 第2季市場各自奔馳

中東局勢持續動盪，台指期夜盤26日以33,474點開高，盤中走勢持續呈現震盪格局。截至晚間9點20分，台指期夜盤報33,230點、跌211點、跌幅0.6%；盤初多方雖率先反彈，最高達33,542點，但隨後則由紅翻黑，最低暫達33,121點，高低點震盪達421點。

富邦期貨分析師曹富凱表示，雖然外交斡旋為市場帶來短暫喘息空間，但相關不確定性仍高，地緣政治與政策訊息依舊是牽動行情的重要變數。台指期短線屬高波動環境下的技術性修復，投資人仍須留意反彈力道是否伴隨量能配合，並密切觀察外資動向與市場情緒變化，採取動態應對策略為宜。

曹富凱表示，由於美方透過多重外交管道釋出和緩訊號，投資人預期中東區域衝突暫不至於擴大，國際股市同步出現反彈走勢。原油價格回落被市場解讀為供給風險下降的象徵，有助於降低通膨再起的擔憂，也強化市場對主要央行未來政策彈性的預期。

曹富凱進一步分析，產業面來看，全球科技供應鏈持續面臨結構性緊俏壓力，關鍵運算元件供給吃緊，交期拉長，價格上行趨勢仍在。伺服器與高效能運算需求維持強勁，帶動相關晶片產品需求熱度不減，使半導體產業景氣維持高檔運行。這樣的供需結構，有利於具備技術門檻與產能優勢的廠商，成為資金中長期布局的重要方向。

此外，隨著新架構與新應用加速導入，晶圓代工、特殊應用晶片、散熱模組、記憶體與伺服器相關族群，持續被市場視為核心配置選項。

台股資金輪動快速，法人操作偏向集中於具備成長確定性與產業能見度的標的。在避險情緒降溫之下，股市評價面重新獲得支撐，短線技術面呈現止穩反彈格局，但整體仍屬消息驅動型態，波動風險並未完全消退。

玉山投信市場策略部協理葉家榮補充，目前市場最在意戰爭牽動國際油價變化，若油價長期維持於100美元以上，恐導致全球整體通膨上升0.7個百分點，並使得全球經濟成長放緩0.4個百分點，但從過往經驗分析，地緣政治衝擊多屬短線干擾，中長期趨勢仍回歸基本面與經濟成長動能。

展望第2季，葉家榮指出，預期全球股債市仍具有不少投資契機，惟市場分化態勢日趨鮮明，建議價值股與成長股並進，目前持續看好以AI相關科技為主的市場，包括美國科技、台股AI供應鏈等，另外，能攻能守、又受惠AI加持的基礎建設與醫療等產業，也是第2季值得留意的焦點。

台股方面，葉家榮指出，AI供應鏈中最重要的硬體設備就是伺服器，不僅決定AI演算法的執行速度和精準度，同時也影響了整個AI系統的穩定性，其中最關鍵的中、上游廠商皆屬於台灣供應鏈，挹注台股多頭最為受惠。根據Trendforce預估，預期全球AI Server比重持續提升，至2026年預估將達17.2%，出貨量年增率將高達21%。