期貨商論壇／欣興期 伺機操作

欣興（3037）受惠上游持續漲價，全年維持高稼動率，獲利加速優化，可留意欣興期伺機操作。

法人分析，欣興AI客戶比重高，為輝達GPU第二大供應商並於四大雲端服務業者供應鏈具主供地位，原料取得亦穩定，因此具價格轉嫁能力，公司在法說會中亦表示已針對原物料漲價而向客戶反映價格，預計欣興將可全數向客戶轉嫁；法說會中，公司亦強調HDI良率將逐步優化、各產品線維持高稼動率，為毛利率有加速優化之正向訊號。

值得注意的是，由於T-glass供給緊缺，主要供應商Nittobo新產能預估至2027年上半年才會釋出，目前供給缺口約5%，帶動ABF的CCL供應商將CCL與PP價格調升30%，BT CCL供應商MGC亦宣布自4月1日起調漲CCL及PP價格30%。

目前欣興與多數客戶已簽訂長約並以預付款鎖定產能，2026年高階ABF稼動率維持滿載，中階產能利用率亦可達約90%，2026年底ABF總產能預計年增40%。隨Rubin世代晶片導入，ABF尺寸與層數大幅提升且初期良率較低，單位晶片載板消耗量顯著增加，預估2026年高階ABF需求將較去年翻倍。

欣興今年以來股價表現強勢，波段漲幅逾160%，短線受到中東地緣政治因素干擾拉回修正，不過中、長期均線仍呈現多頭排列。（台新期貨提供）

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