期貨商論壇／台指期 區間震盪

國際地緣政治緊張情勢出現降溫跡象，資金風險偏好明顯回流，帶動台指期轉趨區間震盪。富邦期貨分析師曹富凱表示，美方透過多重外交管道釋出和緩訊號，投資人預期中東區域衝突暫不至於擴大，國際股市同步出現反彈走勢，台股也順勢擺脫先前壓力區整理氣氛。

曹富凱指出，原油價格回落被市場解讀為供給風險下降象徵，在避險情緒降溫之下，股市評價面重新獲得支撐，短線技術面呈現止穩反彈格局，但整體仍屬消息驅動型態，波動風險並未完全消退。

曹富凱分析，產業面來看，全球科技供應鏈持續面臨結構性緊俏壓力，關鍵運算元件供給吃緊，交期拉長，價格上行趨勢仍在，有利具備技術門檻與產能優勢廠商，成為資金中長期布局的重要方向。此外，隨新架構與新應用加速導入，晶圓代工、特殊應用晶片、散熱模組、記憶體與伺服器相關族群，持續被市場視為核心配置選項。台股資金輪動快速，法人操作偏向集中具備成長確定性與產業能見度標的。

整體而言，地緣政治與政策訊息依舊是牽動行情的重要變數。台指期短線呈現反彈結構，但屬高波動環境下的技術性修復，投資人仍須留意反彈力道是否伴隨量能配合，並密切觀察外資動向與市場情緒變化，採取動態應對策略為宜。（富邦期貨提供）

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