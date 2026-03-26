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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（26）日同步回檔，集中市場加權指數跌101點收33,337點；台指期跌183點至33,440點，正價差達102.38點。期貨分析師提醒，美國與伊朗衝突牽動能源供應不確定性，需留意台指期短線風險，設定嚴格停損並控管風險。

台指期昨日再度呈現開高走低格局，早盤震盪走高一度突破34,000點關卡，隨後賣壓湧現，自高點一路下挫逾600點，終場指數下跌183點，以黑K棒留上下影線作收。目前指數持續位於均線糾結區間震盪，34,000點的關卡壓力尚未緩解前，短線預期維持震盪走勢。

籌碼面部分，三大法人賣超2.94億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加956口至353口，其中外資淨空單增加1,118口至37,065口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少580口至270口。

選擇權未平倉量部分，3月F4大量區買權OI落在34,500點，賣權最大OI落在32,000點 ; 月買權最大OI落在35,000點，月賣權最大OI落在29,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.41下降至1.29。VIX指數上升0.5至36.81。永豐期貨指出，外資台指期買權淨金額1.43億元 ; 賣權淨金額0.91億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

綜合元富、永豐期貨表示，隨著伊朗開始檢視美國的停火提議，並允許「非敵對船隻」通過荷莫茲海峽，帶動油價回落；昨日盤勢延續中期回調格局，早盤一度出現拉升表現，表面上似乎仍有資金試圖維穩或製造反彈氛圍，但從隨後走勢來看，上攻力度明顯不足，反而更像典型的技術性反彈甚至誘多結構。盤中賣壓逐步浮現，指數無法有效站穩高點，顯示市場整體動能已從先前的多頭推進轉為防禦與調節階段，與近期國際股市同步出現高檔震盪甚至回落的背景相互呼應，回調時間與幅度恐將進一步擴大。

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