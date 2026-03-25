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期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險利器。（路透）
匯率期 避險利器。（路透）

近期全球金融市場籠罩在高度不確定性中，美元指數劇烈震盪，受美國通膨數據與中東局勢反覆升溫影響，指數在突破100整數大關後，正處於多空拉鋸的關鍵轉折點。

聯準會在3月會議中的立場顯著轉向強硬，據FedWatch顯示，市場對今年降息預期已從一個月前的95%崩跌至9%，利率維持更高、更久的預期，直接推升美債殖利率，為美元指數提供強大基本面防禦。

儘管地緣政治緊張通常利多美元避險，但由於市場對戰爭引發的極端風險感到恐慌，導致資金流向日圓等避險資產，使美元指數在100大關附近震盪。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度投資風險，投資人應衡量自我投資能力適度作加減碼。（元富期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

日圓匯率 金融市場 地緣政治

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