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期貨商論壇／穩懋期 潛利十足
穩懋（3105）為全球砷化鎵晶圓代工大廠，長期深耕射頻功率放大器（PA）與光電元件領域，過去以智慧型手機供應鏈為主要營收來源，但隨終端需求回溫與產品組合優化，近年積極轉型，切入AI光通訊、低軌衛星及航太應用等高毛利領域，帶動營運結構改善，營運動能逐步轉強。
穩懋2月營收月增0.4%、年增25.9%；前二月營收年增25.3%。法人指出，隨稼動率回升與產品組合轉優，今年毛利率有望自前一年低點大幅回升逾七個百分點、重返31%以上，獲利品質與去年相比已有顯著提升。
展望後市，受惠AI光通訊貢獻逐步提升與衛星拉貨動能發酵，市場看好穩懋今、明年獲利成長趨勢明確，預估每股純益有望站穩6元以上，營運結構改善趨勢確立，投資人可伺機布局穩懋期貨參與中長期成長潛力。（兆豐期貨提供、記者周克威整理）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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