美股電子盤上漲 台指期夜盤上半場再反彈

台指期夜盤25日開盤時，受美股電子盤一度疲弱拖累，以33,559點、下跌64點開出後，隨美伊有望和談等消息激勵，道瓊等電子盤再見漲勢帶動下，一路上衝至33,930點、上漲307點，雖隨後美股電子盤呈大漲後的橫盤震盪走勢影響，再加上日盤已先行反應利多下，隨即漲勢收斂，截至晚間約9點，指數約在33,700點，上漲77點附近遊走。

25日美股電子盤焦點，在於中東情勢變化上，儘管美伊對和談一事，仍在「各說各話」，加上市場傳美國擬派遣陸軍空降師前往中東地區，伊朗也宣稱向美航母發射導彈、並強調對荷莫茲海峽掌控能力，且懷疑和平談判只是幌子中，市場對中東局勢如霧裡看花、越看越花，但在布蘭特、WTI原油在晚間8點過後，仍下跌逾5%，市場預期中東戰事不會再惡化，美股電子盤、台指期同步展現反彈氣勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，在1,865元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.24%、半導體期下跌0.20%，中型100期貨指數上漲0.11%。

台股25日盤面各類股幾乎全面上漲，指數終場上漲826點，收33,439點，其中，外資現貨買超363.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,839口至35,947口；投信買超12.8億元，自營商買超131.4億元，三大法人合計買超507.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，25日台股雖有美伊有意停火激勵，但市場觀望等待後續談判進一步訊息，大單不敢貿然全面進場，使得盤勢呈現量縮強彈走勢；就技術面觀察，盤中高點33,705點剛好彈升至月線附近，雖然最後未能站上月線，不過，已收復5日均線，待成交量放大至月均量水準，上檔就有機會收復月線。