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全民權證／奇鋐 兩檔活跳跳
奇鋐（3017）下半年大幅擴增水冷及機箱產能，開始出貨AWS Trainium3、Google TPU v8、輝達VR200水冷機櫃等相應產品，加上LPU推論機櫃水冷散熱架構2027年增添貢獻，法人看好後市營運表現。
法人指出，奇鋐因應AI伺服器水冷散熱需求，持續在越南及中國大陸擴充產能，2026年預計資本支出150億元，2027年擴增至170億元；下半年水冷板模組月產能由2025年的20萬組，大幅擴增至100萬組，機架分歧管擴至7,000對，機箱增加至60萬單位，顯示對客戶需求能見度提高，產能規畫有望支持未來營收規模倍數放大。
權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日60天以上認購權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）
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