全民權證／奇鋐 兩檔活跳跳

台指期夜盤25日開盤時，受美股電子盤一度疲弱拖累，以33,559點、下跌64點開出後，隨美伊有望和談等消息激勵，道瓊等電子盤再見漲勢帶動下，一路上衝至33,930點、上漲307點，雖隨後美股電子盤呈大漲後的橫盤震盪走勢影響，再加上日盤已先行反應利多下，隨即漲勢收斂，截至晚間約9點，指數約在33,700點，上漲77點附近遊走。

2026-03-25 21:06