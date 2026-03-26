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全民權證／弘塑 選逾四個月
弘塑（3131）目前客戶訂單能見度已至2027年上半，需求來自CoWoS，今年除大客戶外，OSAT擴產也很積極，2026年客戶訂單將較去年成長兩位數；大客戶今年新廠區將建置SOIC產能，預計6月出機，營收貢獻在今年11~12月，SOIC應用於AI及手機；FOPLP今年客戶就會投入大量生產，預計下半大量出機，營收貢獻在2027年。
此外，今年第1季拿到的訂單量比預期多，2027年展望較先前樂觀，新增需求來自OSAT廠在美國幫大客戶代工，預計今年下半年進機、美國客戶新加坡HBM新廠，預計今年第4季開始大量進機。
權證發行商建議，看好弘塑後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日逾四個月認購權證，參與這波偏多行情。（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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