聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／嘉澤 挑價內外5%
嘉澤（3533）第1季營收可能略為季減，主要是2月受過年假期影響，3月將回到正常拉貨動能。其中，通用伺服器需求隨AI建置增加力道優於預期，伺服器需求能見度已達12周，相較過去約四到六周拉長，甚至部分客戶給出六個月的需求指引，帶動嘉澤多項產品需求上升。
包含CPU Socket、DDR插槽、PCIe連接線器等，均成為嘉澤2026年主要成長動能。分析師上修伺服器市場出貨量年增15%-20%、公司伺服器營收上修至年增30%以上。因應伺服器需求強勁，已對相關產線加速擴產，同時包含越南及中國廠區的產能，看好全年稅後淨利112億元，年增42%。
權證券商建議，看好嘉澤後市投資人，可利用價內外5%內、可操作天期逾四個月的商品介入。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。