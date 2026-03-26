全民權證／嘉澤 挑價內外5%

嘉澤（3533）第1季營收可能略為季減，主要是2月受過年假期影響，3月將回到正常拉貨動能。其中，通用伺服器需求隨AI建置增加力道優於預期，伺服器需求能見度已達12周，相較過去約四到六周拉長，甚至部分客戶給出六個月的需求指引，帶動嘉澤多項產品需求上升。

包含CPU Socket、DDR插槽、PCIe連接線器等，均成為嘉澤2026年主要成長動能。分析師上修伺服器市場出貨量年增15%-20%、公司伺服器營收上修至年增30%以上。因應伺服器需求強勁，已對相關產線加速擴產，同時包含越南及中國廠區的產能，看好全年稅後淨利112億元，年增42%。

權證券商建議，看好嘉澤後市投資人，可利用價內外5%內、可操作天期逾四個月的商品介入。（凱基證券提供）

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