勤誠、雙鴻 權證瞄準長天期

台股昨（25）日開高走高，收盤大漲826點，終場以33,439點作收。權證發行商指出，看好勤誠（8210）、 雙鴻（3324）等科技股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

勤誠今年前二月累計營收46.0億，年成長90%。展望第1季，受惠客戶對AI伺服器建置需求持續擴大、及新機櫃業務挹注，整體營運預期將淡季不淡。展望2026年，法人指出，由於今年整體接單能見度明確，預期今年全年營收有望呈逐季成長態勢。

AI專案部分，涵蓋HGX、GB200、300，及下一代Vera Rubin。另外，機櫃業務方面，營收比重從去年的5-10%提升至今年的10%以上，目前新機櫃專案，包含水冷機櫃、交換機機櫃、IT機櫃等，多處於樣品或NPI階段，預計將於今年下半開始放量，並將切入更多機櫃內部件供應。

產能方面，美國NCT廠已於2月正式試產，且已獲兩家美國一線客戶訂單，馬來西亞量產廠則預計第3季開始試量產，目前整體進度符合預期。

雙鴻方面，展望2026年，法人指出，將受惠全球AI基礎設施建置浪潮與散熱技術升級雙重驅動，營收成長動能預期將持續加速。伺服器業務為營收主軸，隨現有客戶加大力度由氣冷轉向液冷，帶動Content Value大幅提升。訂單能見度除GB300已達第2季，後續將迎來Vera Rubin新平台轉換需求，及兩家CSP客戶ASIC晶片液冷需求亦預期於今年下半年放量。

權證發行商建議，看好勤誠、雙鴻後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日五個月以上的相關認購權證進行布局。