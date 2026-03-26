台光電、日月光 權證四檔靚

美股震盪，台股行情也上沖下洗，法人圈看好今年營運前景佳的台光電（2383）、日月光投控（3711 )等個股。權證發行商建議，可利用價內外15%內、券商造市積極、距到期日超過四個月等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台光電受惠資料中心訂單需求暢旺，去年營收為942.6億元，年增46.4%，稅後純益146.4億元，年增52.9%，每股獲利（EPS）40.88元。展望今年第1季，在ASIC大客戶新一代產品大量下單中，市場預估全季營收為321億元，季增28.7%、年增48%，毛利率31%，稅後純益51.7億元，季增38.5%、年增49.25%，EPS為14.4元。

由於台光電在GPU、ASIC伺服器、800G∕1.6T switch、LEO等市占率與高階M9材料出貨順暢，營運高速成長態勢確立，加上為因應上游原物料成本漲價，第2季將調漲產品價格一成，同時，調整產能開出進度，法人上修今年營收為1,502億元，年增61.3%，稅後純益262.3億元，年增79%，EPS上看73.2元。

日月光投控去年資本支出為55億美元，包括機器設備34億美元、廠房設施21億美元。展望今年，因應先進封測（LEAP）的強勁需求，預估將提升至70億美元，其中機器設備增加至49億美元，廠房設施則維持2025年21億美元水準。

展望今年，AI需求強勁，且整體半導體復甦，LEAP持續扮演成長要角，主要係受惠台積電CoWoS後段oS的擴大外包，且CP等高階測試需求增加，預期全年相關營收將倍增至32億美元，營收可望逐季成長下，法人估今年營收年增15%，稅後淨利年增65.1%，EPS上看15.2元。