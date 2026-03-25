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台指期夜盤收漲678點漲幅2.07% 台積電期貨收漲40點漲幅2.19%
臺灣期貨交易所25日清晨五點收盤的盤後交易行情，臺指期上漲678點，收在33,459點，漲幅2.07%；台積電（2330）期貨近月合約上漲40點，收在1,865點，漲幅2.19%。
盤後時段的臺指期近月合約收在33,618點，上漲678點，成交量85,269口；盤中最高點33,600點，最低點32,785點，振幅2.49%。
小型臺指期近月合約收在33,458點，上漲677點，漲幅2.07%，成交量233,908口；盤中最高點33,610點，最低點32,787點，振幅2.51%。
台積電期貨近月合約收在1,865點，上漲40點，漲幅2.19%，成交量2,912口；盤中最高1,875點，最低1,830點，振幅2.47%。
元大台灣50ETF（0050）期貨近月合約收在76.2點，漲幅2.08%，交易量2,710口；盤中最高76.4點，最低74.8點，振幅2.14%。
永豐期貨表示，從技術結構觀察，高檔震盪期間量能無法有效放大，且多次利多測試高點皆無法延續漲勢，這其實已經是頭部成形過程中最明顯的訊號之一，美股頭部已經形成，並且正在進入中期回調的軌道，這種回調不會因為單一事件而改變，即便戰爭出現緩和甚至結束，市場頂多出現短線反彈，但反彈的高度與持續性都會逐步減弱，因為真正壓制市場的不是單一利空，而是整體估值偏高、流動性邊際收緊以及資金集中度過高這三個結構性問題，當市場開始對利多無感甚至利多出貨時，真正的下行趨勢通常才剛開始發酵。
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